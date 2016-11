HIER BOXT DER PAPST

Fasching im Schwejk

Am 11.11. fliegen Luftschlangen, die Nasen werden rot und die Haare bunt: Der Auftakt zur Faschings-Saison ist gekommen!

Wie immer ganz weit vorne dabei ist der Frankfurter Schwejk mit der hauseigenen Kampagnen-Präsidentin Linda, die es am 11.11. unter dem Motto „Tunten, Trinen, Sensationen“ kräftig aus Konfettikanonen regnen lässt. Pflichttermin für alle Faschingsnarren und die, die es werden wollen! Und man kann sich sicher sein: Nicht nur der Schwejk wird bunt dekoriert sein, auch die Hausherrin selbst wird es sich nicht nehmen lassen, gleich mehrere Kostümwechsel am Abend hinzulegen!

Bei dieser Gelegenheit lässt sich übrigens auch gut besprechen, ob und welche Sitzung man 2017 besucht. In Frankfurt hat man gleich drei zur Auswahl: Für die „Rosa Wölkchen“-Sitzung unter dem Motto „Gay is schee“ von und mit Gerdas Kleiner Weltbühne vom 23. bis 26.1.2017 in der Willy-Brandt-Halle in Mühlheim gibt es noch Tickets. Die Rosa Cloud’chen Sitzung des Großen Rats der Karnevalsvereine Frankfurt lädt am 13. und 14.2.2017 zum Stelldichein im Narrenzelt am Ratsweg; unter dem Motto „Eindeutig – zweideutig – Gaynial“ sind hier unter anderem die Schöne Müllerin Torsten Dornberger, Tante Gladice, Trude Trash und die Tanzformation Pink Tigers dabei. Die Frankfurter Regenbogensitzung mit Präsident Bäppi rockt am Rosenmontag, dem 27.2.2017, im Titus Forum. Das Motto „Unser Leben ist bunt“ wird mit Künstlern wie Tarabas van Luk, Jossy del Monte, der Frankfurter Klasse, dem Männerballett Assenheim und den Lohrberg Gazellen vielfältig umgesetzt.

11.11., Schwejk, Schäfergasse 22, Frankfurt, 20 Uhr, www.schwejk-frankfurt.de

Sitzungen:

23. – 26.1.2017, Rosa Wölkchen Sitzung, Willy-Brandt-Halle, Mühlheim, www.gerdas.de

13. und 14.2.2107, Rosa Cloud’chen Sitzung, Narrenzelt am Ratsweg, www.rosa-cloudchen.de

27.2., Regenbogensitzung, Titus Forum, www.regenbogensitzung.de