Helau! Die tollen Tage kommen!

× Erweitern Foto: geralt, pixabay.com, gemeinfrei Fasching

Bereits Ende Januar startet die Faschingssaison mit den ersten Sitzungen – wir präsentieren den Auftakt des bunten Reigens im GAB-Land.

× Erweitern Foto: WerbeFabrik, pixabay.com, gemeinfrei 24_GAB_Party-gff

Die gff-Kostümsitzungen

Nicht nur bei der Regenbogensitzung ist Bäppi La Belle zugegen: Unter dem gereimten Motto „Fassenacht wie beim Psychater – geht am besten im Theater“ finden im hauseigenen Theatrallalla zum ersten Mal drei Kostümsitzungen der gff – der „Gemeinschaft Frankfurter Fassenacht e.V.“ – statt. Das Showprogramm des kunterbunten Abends bestreiten neben Bäppi die Garde NCV, Maxi Müller, Eva Longgloria, Luis Berger und Gerry – The Voice of Elvis. Zum Auftakt am 18.1. gibt’s außerdem den „Prinzenauflauf und Prinzessinnendessert“, bei dem sich die närrischen Prinzenpaare der Region die Ehre geben; bei Redaktionsschluss hatten sich bereits neun Paare inklusive des Frankfurter Prinz- und Prinzessin-Gespanns, angekündigt.

18., 19. und 21.1., Theatrallalla, Friedberger Landstr. 296, Frankfurt, 20:11 (Saalöffnung 19:16 Uhr), www.theatrallalla.de

Rosa Wölkchen Sitzung

Das Team von Gerda’s kleiner Weltbühne lädt zur rosarot-regenbogenbunten Sitzung in die Willy-Brandt-Halle in Mühlheim; alle vier Termine sind bereits ausverkauft! Am besten gleich für’s nächste Jahr vormerken und frühzeitig buchen!

22. – 25.1., Willy-Brandt-Halle, Mühlheim, www.rosa-woelkchen.com

Rosa Cloud’chen Sitzung

Die Kultsitzung des Großen Rats der Karnevalsvereine Frankfurts! Unter dem Motto „Eindeutig, zweideutig, GAYnial“ geht’s rund auf der Bühne, alles unter der närischen Aufsicht des Rosa Cloud’chen Elferrats. France Delon führt durch den Abend und präsentiert Künstler wie die stimmgewaltige Wanda Kay, das Assenheimer Männerballett, die Männer-Gardetanzformation Pink Tigers oder die Deluxe Showgirls von „Fada’s Family“. Im Anschluss an die Sitzung gibt’s eine Aftershow-Party im Festzelt!

29. und 30.1., Narrenzelt am Ratsweg, Festplatz Ratsweg, Frankfurt, 19:31 Uhr (Zeltöffnung 18:31 Uhr), www.rosa-cloudchen.de

× Erweitern Foto: TiRoPix RosaKaeppscher

Rosa Käppscher Mainz

Der erste queere Mainzer Fassnachtsverein „Rosa Käppscher“ lädt äußerst erfolgreich zur regenbogenbunten Sitzung – in dieser Saison erstmals auch an zwei Abenden. Beide Termine sind leider ausverkauft! Am besten gleich für’s nächste Jahr vormerken und frühzeitig buchen!

2. und 3.2., Bürgerhaus Ginsheim, Frankfurter Str. 39, Mainz, www.rosa-kaeppscher.de

× Erweitern Foto: MPM Music Freitagsfasching_Snap

Freitagsfasching Offenbach

Hier regnet’s Konfetti und Flitter auf dem Dancefloor: Die Freitagsfaschingsparty in der Offenbacher Stadthalle geht in Kooperation mit HIT RADIO FFH am 9.2. in die zweite Runde. Bei der Riesenparty dreht sich alles um die Musik der 90er, und mit Snap! als Headliner steht eine der ganz großen Bands des Jahrzehnts des Dancefloor-Sounds live auf der Bühne - mit Hits wie „The Power“ oder „Rhythm is a dancer“. Dazu mixt das „Alles 90er“-DJ-Team der Batschkapp Buffalo Bude & Wallace Love seine Schlager, Mallorca-Kracher und 90er-Hits zu einem großen Dance-Feuerwerk und die „Big Maggas“, nach eigenen Angaben die „schönste Boyband der Welt“, rocken ebenfalls live mit Cover-Versionen und Comedy-Einlagen. Radiomoderatorin Evren Gezer führt durch das Rahmenprogramm mit einer Charity-Aktion des lokalen Science-Fiction Kostümclubs, energiegeladenen Tanzeinlagen der Cheerleader des OFC sowie einem Kostümwettbewerb, und natürlich gibt’s ein funkelndes Feuerwerk. Was eine Sause! Eintrittskarten inklusive RMV-Ticket sind bereits an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

9.2., Stadthalle Offenbach, Waldstr. 312, Offenbach, 19 Uhr (Show- und Partystart um 20 Uhr), mehr Infos über www.offenbach.de/kultur

× Erweitern Foto: Jens Berkenhagen TrashGirls

Trash Girls: Rosa Konfetti

Die Trash Girls und Tante Gladice lassen es sich natürlich nicht nehmen, am Fastnachtstreiben aktiv teilzunehmen. Ihre Fastnachtsparty trägt das Motto „Schöne Grüße aus der Hölle“ und das kann gerne auch als Anregung für wilde Kostüme genommen werden – immerhin gibt es eine Kostümprämierung! DJ Highko sorgt für die richtigen Faschings- und Tanzkracher, die Männer-Gardetanztruppe Pink Tigers schmeißt die Beine in die Höhe und Paradiesvogel Tarabas van Luk glitzert und glänzt mit seiner Show mit Songs von Oper bis Pop.

10.2., Restaurant Bei Anna, Christinenstr. 17, Karben, 20:11 Uhr, www.trash-girls.de, Tickets über trude@trash-girls.de

× Erweitern Foto: Sven Klügl Regenbogensitzung

Regenbogensitzung

Da zucke die Tucke: Am Rosenmontag lädt Bäppi La Belle als Sitzungspräsidentin zur lockeren Sitzung samt Elferrrat und schmissigen Bühnennummern.

12.2., Titus Forum im Nordwest-Zentrum, Walter-Möller-Platz 2, Frankfurt, 19:31 Uhr (Einlass 18:01 Uhr, Büffet ab 18:11 Uhr), www.regenbogensitzung.de