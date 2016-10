HAPPY HALLOWEEN

Halloween

Ende Oktober wird’s gruselig: Halloween steht an, und mit entsprechender Deko an Wänden und Menschen feiert man die Lust am Horror. Da der eigentliche Halloween-Tag, der 31.10., dieses Jahr auf einen Montag fällt, finden die meisten Partys am Wochenende davor statt.

In Frankfurt deko-mäßig auf dem aktuellen Stand ist auf jeden Fall der Schwejk, wo Linda ab dem 28.10. zum mehrtägigen Gruselfest lädt.

Tina im Lucky’s öffnet am 29.10. die Türen zur „Notaufnahme – Klinik Lucky’s“ und verspricht: Es wird blutig! Jeder Gast in entsprechendem Outfit erhält einen Shot aufs Haus.

Das clb lädt ebenfalls am 29.10. in der Lounge zur „Bar of Horror II“ und wird die Gäste überraschen.

Im Switchboard steigt am gleichen Abend die „Haus des Schreckens“-Party, und auch hier wird an falschen Spinnweben und blutigen Accessoires nicht gespart.

In Baden-Württemberg ist der 31.10. der Vorfeiertag zu Allerheiligen – folglich bringt die monatliche Himbeer-Party in Mannheim ein Special am Montag, dem 31.10.; die Kultparty wird dann für mächtig Horror-Effekte sorgen!

Auch das Mannheimer Café Klatsch lädt gleich vier Tage vom 29. bis 31.10. zum Halloween-Weekend, am Montag gefolgt von Kostümprämierung und Partytime bis 4 Uhr früh.

Im Café Solo sorgt DJ Sunflower am 31.10. ab 21 Uhr für den richtigen Beat bei der hauseigenen Halloween-Party.

In Stuttgart schließlich lädt die Lederkneipe Eagle auch am 31.10. zur Halloween-Party ab 21 Uhr. Also nichts wie in die Kostüme!