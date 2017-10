Halloween: Grusel-Spaß im GAB-Land

× Erweitern Foto: Sigrid Rossmann / pixelio.de Halloween

In diesem Jahr liegt Halloween günstig am Ende eines langen Wochenendes mit Brücken- und Feiertagen – kein Wunder, dass es jede Mege Partys zum Grusel-Spaß gibt: Vom Frankfurter Schwejk und dem Lucky's über die Pure-Party bis zum Gaywerk-Special und der Himbeerparty in Mannheim. Bereits am 27.10. geht der Grusel-Reigen los ...

Halloween im Schwejk

Grinsende Kürbisköpfe, Skelette und Gruselmasken: An Halloween kann Linda vom Schwejk erneut ihr Talent für fantasievolle Dekorationen unter Beweis stellen! Zu Halloween wird die lustige Kneipe zur Geisterbahn und die Gäste sind mit Kostümen gerne beim Grusel-Spaß dabei. Da der klassische Halloween-Tag, der 31.10., in diesem Jahr auf einen Dienstag und dazu auch noch auf den Reformationstag als Feiertag fällt, steigt die Halloween-Party im Schwejk einfach schon ab dem 27.10. – ein ganzes langes Wochenende! Extra gute Laune, grüne Schnäpse und freundliches Schunkeln sind angesagt!

Ab 27.10., Schwejk, Schäfergasse 20, Frankfurt, 20 Uhr, www.schwejk-frankfurt.de

Creepy Halloween: Pure Clubbing

Sexy Vampir-Boys, harte Zombie-Muskelmänner und bunte Einhörner? Für das Halloween-Special dreht die ansonsten ihrem Namen treu bleibende „Pure“-Party mächtig auf und verwandelt den Klub Karlson mit Walking-Acts, Deko und Feenblut-Welcomeshots in ein echtes Halloween-Schloss. An den Decks sorgen die Residents Cihan Akar und Mark Hartmann auf dem Hauptfloor sowie DJ Stoggi im Basement-Floor für den nötigen House-Bässe.

28.10., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.facebook.com/PUREgayclubbing

Goethe Gönn Dir

Die queere Party des AStA-Schwulenreferats der Goethe-Uni Frankfurt macht mit beim Halloween-Spaß und ruft zur schaurig-schönen „Fright Night“. Das bedeutet Austoben im Kostümfundus und mit viel Fantasie ein tolles Kostüm gebastelt – Kreativität ist Trumpf! Um die Musik kümmern sich DJ Wanda Lismus, JimTanz und viele mehr!

28.10., Café Koz im Studierendenhaus, Mertonstr. 26 – 28, Frankfurt, 22 Uhr, www.facebook.com/GoetheKriegtNightFever/

The Lucky Horror Show

It’s just a jump tot he left and then a step to the right: Tina und das Lucky’s Team laden zur Gay-Halloween-Party „The Lucky Horror Show“ mit Drinks, Musik und natürlich jeder Menge Horror-Effekte! Für jeden gast gibt’s einen Welcome-Shot auf’s Haus. Und wer von Halloween nicht genug bekommt: Am 31.10. gibt’s außerdem die Halloween-Ausgabe der Dienstagskaraoke.

30.10., Lucky’s, Große Friedberger Str. 26, Frankfurt, 20 Uhr, www.facebook.com/luckysFFM/

Halloween in der Autographs Bar

Norbert lädt in der Autgraphs Bar (ex-Tangerine) zu einer ganz speziellen Halloween-Party mit Autographen von Frankensteins Monster, Dracula und vielen anderen Gruselgeschichten. Bei einer Tombola gibt es unter anderem als Hauptpreis ein Original Autograph von Boris Karloff, dem Darsteller von „Frankensteins Monster“, zu gewinnen. Die Auslosung findet um 23 Uhr statt. Als Getränkespecials locken „Blutiges Hütchen“ und der „Horrorshot“.

30.10., Autographs Bar, Elefantengasse 11, Frankfurt, geöffnet ab 16 Uhr, www.autographs-bar.com

Gaywerk Halloween XXL

Das Gaywerk lädt am Halloween-Abend zum Mega-Party-Event: Sieben Areas mit vier Dancefloors, acht DJs, Playrooms und einem großzügigen Außenbereich und einer fulminanten Dekoration samt Horror-Show und einer speziellen Drag-Performance sorgen für ein extra-cooles Ambiente. Mit dabei sind unter anderem der italienische Fetish-Hunk Frankye T Spelta mit einer heißen GoGo-Performance, eine XXL-Drag-Show mit Pyper Sky, MissOnyx Stoned, Macy M. Meyers, Dalia Delatour, Jacky Daniels und Sally Fish sowie die DJs und DJanes Sharon O Love, Ricardo Ruhga, DjCK, E*Star, G-Sun und Andaluz. Als Special Guest begrüßt das Gaywerk Halloween-Special außerdem Marc Greulich vom ex-Rosanellis, der charmant durch den Kostümwettbewerb führen wird. Get freaky – der 1.11. ist ein Feiertag!

31.10., MS Connexion Complex, Angelstr. 33, Mannheim, 22 Uhr, www.facebook.com/Gaywerk/

Himbeer-Halloween-Special

Im Oktober verschiebt sich der reguläre Termin der Himbeerparty auf den 31.10. – den Vorfeiertag und die offizielle Halloween-Nacht! Das nimmt das Himbeerteam gerne zum Party-Anlass für ausgiebiges Feiern im Grusel-Outfit – Kostüme sind natürlich gern gesehen! Ob die rasanten DJs des Abends Marquez und Dennis Sommer auch ein tolles Kostüm parat haben? Auf jeden Fall ist die beste Himbeer-Partymusik im Gepäck dabei!

31.10., Alte Feuerwache, Brückenstr. 2, Mannheim, 22 Uhr, www.himbeer.de

Happy Halloween

Das Team des Eagle, Stuttgarts alteingesessener Leder- und Fetisch-Bar, lädt am Halloween-Abend zur schaurig-schönen Halloween-Party am Vorfeiertag mit freiem Eintritt und der beliebten Happy Hour von 21 bis 22 Uhr.

31.10., Eagle, Mozartstr. 51, Stuttgart, 21 Uhr, www.eagle-stuttgart.de

Trash Girls Grusical Party

Warum Halloween-Kostüme nur am 31. Oktober tragen? Das dachten sich auch die quirligen Trash Girls und sind auch noch im November Teil einer witzigen „Grusical Party“: Der bekannte Saal „Bei Anna“ in Karben wird für diese After-Halloween-Party in schaurig-schöner Deko gestaltet, und nicht nur der Saal, auch die Gäste sollten entsprechenden Grusel-Kostümen zur Party erscheinen. DJ Highko, Stammgästen noch von der Rosa Konfetti Party bekannt, kümmert sich um die richtigen Beats auf der Tanzfläche. Als Höhepunkt des Abends zeigt das Trash Girls Showteam schließlich Ausschnitte aus „Tanz der Vampire“, „Rocky Horror Show“ und ein „Horror Special“ als Show-Act. Um die leckeren Speisen und Getränke kümmern sich wie immer Anna und ihr Team, die für die Grusical Party natürlich entsprechend passende Drinks und Snacks zusammengestellt haben!

4.11., Saal „Bei Anna“, Christinenstr. 17, Karben, 20 Uhr, Tickets im VVK (empfohlen) über trude@trashgirls.de, www.trashgirls.de