HALL OF LOVE HEIDELBERG

Eine neue Partyreihe startet am 4.2. in der Heidelberger halle02: „Hall of Love“ lautet der Name der Sause auf zwei Floors. In Zukunft wird die „Hall of Love“ am ersten Samstag des Monats stattfinden.

Freuen kann man sich in der „halle02“ auf einen der modernsten Klubs Deutschlands samt eines atemberaubenden Soundsystems – und das alles in Unmittelbarer Nähe zum Heidelberger Hauptbahnhof.

Als DJs der Eröffnungs-Nacht sind Chris Wacup, Miss Thunderpussy und Zinner am Start; Wacup und Thunderpussy mischt ihren unwiderstehlichen Mix aus Charts, House, Dance, Electronic Dance Music und Pop auf dem Hauptfloor, Auf dem zweiten „Lounge Floor“ bringt DJ und Produzent Zinner eine angenehme Melange aus Deep-, Vocal- und Tech-House.

Als weiterer Special-Guest hat sich Rob Green, bigFM-Morningshow Moderator, angesagt – und für die nötige Portion Glamour sorgt Lady Michel, die sich als Host des Abends um das Wohl der Gäste kümmert und damit dem Party-Motto „Hall of Love“ alle Ehre machen wird!

4.2., halle02, Zollhofgarten 2, Heidelberg, 23 Uhr, www.facebook.com/HallOfLoveHeidelberg/