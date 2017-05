× Erweitern Foto: Chris Felix Goethe Gönn' Dir

Pünktlich zum neuen Semester lädt das Schwulenreferat der Uni Frankfurt zur nächsten Ausgabe der „Goethe gönn’ Dir“-Party; die hieß früher mal „Goethe gone wild“, und das beschreibt die Party eigentlich auch ganz gut: WILD! Damit das Party-Motto „Neon Creatures“ auch entsprechend ausfällt, steht ein Schminkbereich mit Neon-Schminke und Glitzer bereit. Zwei Dancefloors sorgen für Energie im Café KoZ; auf dem Pop-Floor mixen Drag Djane Wanda Lismus und CRSTN von der „Let’s go queer“-Party in Wiesbaden, auf dem Techno-Floor schrauben FAQ, Ostbam Crline an den Reglern.

5.5., Café KoZ, Mertonstr. 26 – 28, Frankfurt, 22 Uhr, www.facebook.com/GoetheKriegtNightFever/