Gina-Lisa Lohfink: „Die Community hat immer hinter mir gestanden“

× Erweitern Foto: Vincenzo Salvatore Brancato / Salon Da Vince, Köln Gina-Lisa Gina-Lisa Lohfink mit Model und Autor Tim

Sie war ein ebenso gern gesehener wie glamouröser Gast bei der offiziellen CSD-Abschlussparty MEGA GAYWERK von Veranstalter Marc im MS CONNEXION COMPLEX zum CSD Rhein-Neckar in Mannheim: Gina-Lisa Lohfink. GAB hat sie Backstage getroffen und ein wenig mit ihr geplaudert.

Gina-Lisa, wie hat es sich ergeben, dass du heute bei dieser Party dabei bist?

Der liebe Marc hat mir gesagt, dass an diesem Wochenende der CSD wäre und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte dabei zu sein. Und da habe ich gesagt, ja klar, warum nicht. Ich liebe die Schwulen, Transen, Lesben – das sind alles Menschen die seit Jahren hinter mir stehen. Und so wie sie mir geholfen haben, möchte ich ihnen auch helfen. Und sie sollen alle so weitermachen, wie sie sind und was sie sind ... und da bekomme ich gleich Gänsehaut, denn ich finde sie einfach alle toll!

Und wie gesagt, sie sind einfach eine ganz starke Community die hinter mir steht und ich auch hinter ihnen. Bei mir darf auch keiner was sagen über Schwule, über Transen über Lesben, weil ich diese Menschen einfach mag. Die sind authentisch, sie sind anders und das gut so. Anders zu sein ist gut. Denn das „Normale“ kann ja jeder. Aber ein „Einhorn“ sein, kann nicht jeder. Und ich find’s ganz besonders. Und für mich ist das hier heute auch so eine Herzenssache, dass ich hier bin.

Manche sagen, ich bin ein Vorbild für euch. Und ich möchte auch helfen, denn viele haben eine Geschichte erlebt. Ich auch. Man muss stark sein. Man fällt hin. Muss immer wieder aufstehen, weitermachen. Egal, wer du bist, was du bist, was für eine Nationalität du hast. Glaub’ an dich, egal wie du aussiehst. Egal, ob du groß, klein, dick, dünn bist. Sei so wie du bist. Ob du Männer liebst oder Frauen liebst. Halte immer dagegen, wenn es gegen dich geht. Ab diesem Jahr dürfen auch Schwule heiraten. Ich weiß, das ist sehr politisch, aber ich find’s gut. Weißt du, wir haben so viele Schwule auf dieser Welt und sie müssen sich immer verstecken. Und dieser Druck und diese Qual, sich immer auf der Arbeit und in der Öffentlichkeit zu verstecken, weil sehr viele noch dagegen sind. Das ist schwierig. Ich weiß selber, wie das ist. Ich bin anders, ich seh’ anders aus. Seit zehn Jahren bin ich im Business und ich habe auch zu kämpfen, weil mein Aussehen sehr extrem ist und stark polarisiert. Aber ich mache weiter. Ich bleib’ so, wie ich bin. Ich war in Amerika, in L.A., da haben mir viele gesagt „Oh you are so beautful!“ Und da dachte ich erst, die verarschen mich. Ich bin das gar nicht gewöhnt, so viele Komplimente an einem Tag zu bekommen. In Deutschland sind immer alle neidisch. Hast du einen schönen Freund, hast du ein schönes Auto, man will dir das immer alles kaputt machen. Aber in anderen Ländern ist das anders.

Hast du in deinem Bekanntenkreis jemanden, der jetzt vielleicht heiraten möchte, nachdem dies politisch legalisiert wurde?

Also ich muss sagen, in meinem Freundeskreis sind alle schwul, weil ich sie einfach lieb habe. Mein bester Freund ist schwul und mein lieber Tim (siehe Foto, Anm.d.Red.) und mein Franz und auch mein Friseur, der Salvatore aus Köln. Also die Leute die ich um mich habe, sind schwul und fühle mich einfach gut mit ihnen. Also ich mag jeden Menschen, aber mit Schwulen fühle ich mich einfach besser. Ich finde, von den Schwulen können sich auch viele eine Scheibe abschneiden. Sie sehen gut aus, sind gepflegt. Es gibt auch viele Frauen, die sich in Schwule verlieben, und ich kann das verstehen, denn sie sind auch gewisse Vorbilder. So wie ihr seid, lebt ihr euer Leben. Und ich stehe zu 1-Million-Prozent hinter euch. Egal, was mal ist, ich bin da!

Hattest du denn Zeit, heute auch auf dem CSD unterwegs sein zu können und wann bist du wieder einmal in Mannheim?

Nein, leider nicht, da ich arbeiten musste. Ich bin dann aber direkt hierhergekommen und hatte hier einen Auftritt. Und weil’s so gut war, bin ich immer noch hier. Ich hätte schon weg sein können. Aber das hält mich hier, weil ich mir denke, ich bin heute für alle Menschen hier und da denke ich nicht, Ah, meine Zeit ist abgelaufen, ich muss gehen, wie das bei anderen Künstlern ist, die man so aus dem Fernsehen kennt.

Es ist mir eine Herzenssache hier zu sein!

Als nächstes steht hier in Mannheim auch noch ein tolles Shooting an mit „Verlocke“ Haarverlängerung & Extensions. Da freue ich mich auch schon drauf.