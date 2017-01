GESCHLECHTERKAMPF – DIE PARTY

× Erweitern Foto: Kai-Annett Becker Geschlechterkampf Hannah Höch, „Die Braut (Pandora)“, 1924–27, Berlinische Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur, © VG Bild-Kunst, Bonn 2016

(Hoch-)Kultur und Party(-Kultur) – das beißt sich schon lange nicht mehr, und so veranstaltet inzwischen auch das Städelmuseum in regelmäßigen Abständen Partys mit DJs und Tanz. „Stereo Night“ lautet das Motto der Party zur aktuellen Schau „Geschlechterkampf“, die die Manifestation und Infragestellung männlicher und weiblicher Identitäten in der Kunst untersucht und exemplarisch an Werken von Franz Stuck bis Frida Kahlo aufzeigt. Zur „Stereo Night“ bleiben die Ausstellungsräume bis tief in die Nacht geöffnet und junge Kunstexperten laden zu „Art Battles“ ein, Diskussionsrunden zu Geschlechteridentitäten. Das DJ-Team ist international: DJ Debonair aus L.A. mixt Hip Hop, Funky Breaks und Dance bis Salsa Reggae und Motown, Bake aus London spielt elektronische Beats verschiedenster Genres, dazu kommt die Frankfurterin Franziska Berns.

4.2., Städelmuseum, Schaumainkai 63, Frankfurt, 20 Uhr, www.staedelmuseum.de