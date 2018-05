Germany douze points?

× Erweitern Foto: eurovision.tv ESC 2018 Michael Schulte tritt für Deutschland an

Das ESC-Finale steigt am 12.5. in Lissabon – und die Szene fiebert mit, wenn Michael Schulte für Deutschland antritt. Alle Termine und die Experten-Geheimtipps gibt’s hier!

Nach Salvador Sobrals sensationellem Sieg im vergangenen Jahr steigt der Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon. Bereits am 8. und 10.5. finden die beiden Halbfinal-Entscheidungen statt, 26 Länder präsentieren sich dann am 12.5. im Finale. Für Deutschland tritt Michael Schulte (Foto) mit dem Song „You let me walk alone“ an.

× Erweitern Foto: eurovision.tv ESC 2018 Wird in Fachkreisen als Favoritin gehandelt: Netta aus Israel

Der Frankfurter ESC-Experte und Koordinator des Eurovision Clubs Germany Bernd Ochs sieht die Gewinner allerdings woanders: „Als große Favoritin wird Netta aus Israel gehandelt“, meint Ochs. „Der Song ist kultig, wenn auch ein wenig schräg. Aber auch Mikolas Josef aus Tschechien hat das Zeug zum Sieg, ebenso der Schwede Benjamin Ingrosso. Die beiden Jungs können was und sie sprechen vor allem die junge Zielgruppe, die auch zum Hörer greift, ganz besonders an. Ich persönlich“, fährt Ochs fort, „mag den Song aus Australien; der ist radiotauglich und gehört in die heutige Zeit: „We got love“!

Viele Szenekneipen übertragen das Finale am 12.5. ab 20 Uhr live – checkt unser Event-Listing!

12.5., Eurovision Song Contest 2018, ab 20 Uhr, www.eurovision.tv

× Erweitern Foto: eurovision.tv ESC 2018 Mikolas Josef aus der Tschechischen Republik singt „Lie to me“

ESC-Finale im Switch

Daumen drücken für Andreas Schulte: Der blonde Lockenkopf vertritt Deutschland beim ESC 2018 in Lissabon mit seiner Ballade „You let me walk alone“, und bei der Live-Übertragung im Switchboard fiebern alle mit!

12.5., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20 Uhr, www.switchboard-ffm.de

ESC-Finale im Schwejk

Die Schlager gehören zum Schwejk wie die fliegenden Bierrosetten – klar, dass Kapitän Linda das große Finale des Eurovision Song Contest live im Schwejk überträgt. Public Viewing mit Schunkel-Garantie!

12.5., Schwejk, Schäfergasse 20, Frankfurt, 20 Uhr, www.schwejk-frankfurt.de

× Erweitern Foto: eurovision.tv ESC 2018 „Dance you off“: Benjamin Igrosso aus Schweden

ESC-Finale im Lucky’s

Tina und das Team vom Lucky’s tanzen in der Passage zu Euro-Hits und – Hymnen; dafür lassen sie sogar die Samstagkaraoke pausieren. Fähnchen gezückt und mitgefeiert!

12.5., Lucky’s, Große Friedberger Str. 26, Frankfurt, 20 Uhr, www.facebook.com/luckysFFM/

kerle.reisen: Kerle-Treff zum ESC

Kerle.reisen lädt im Mai erstmals interessierte Gays zu einem Kennenlern-Event ein; angesprochen fühlen sollen sich Männer, die bereits eine Tour mit kerle.reisen unternommen haben, oder dies vorhaben. Zum gemeinsamen Kennenlernen und Anschauen der Live-Übertragung des ESC aus Lissabon ist die RestaurantBar „Vadder“ in Bornheirm ist für den 12.5. reserviert. Um Anmeldung wird gebeten, die Teilnahme ist natürlich kostenfrei.

12.5., Vadder, Würzburgerstr. 38, Frankfurt, 19 Uhr, Infos und Anmeldung über www.kerle.reisen/esc2018

× Erweitern Foto: eurovision.tv ESC 2018 Australien ist auch wieder dabei: Jessica Mauboy weiß „We got love“!

ESC-Finale in der Bar jeder Sicht

Das Kultevent wird live auf der großen Leinwand übertragen.

12.5., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 20 Uhr, www.sichtbar-mainz.de

Café Solo

Das ESC-Finale live mit Frollein Dörthe alias Dotty Eben

12.5., Café Solo, U4 15 – 16, Mannheim, 17 Uhr, www.facebook.com/SoloMannheim/