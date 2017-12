× Erweitern Gaywerk

Auf die Gaywerk-Partys kann man auch an Weihnachten zählen: In schöner Tradition lässt’s die Mega-Party am ersten Weihnachtsfeiertag so richtig krachen und vertreibt Tannenbaumblues und Feiertagsschwermut mit einer kräftigen Portion Party-Power. Getanzt, geflirtet und gecruist wird auf verschiedenen Floors – Happy X-Mas!

25.12., Connexion, Angelstr. 33, Mannheim, 22 Uhr, www.facebook.com/Gaywerk/