Gaydelight – die Festzeltsause

× Erweitern Foto: Weeber Festzeltbetrieb GmbH Gaydelight

Frühlingszeit ist Wasen-Zeit in Stuttgart – und die Gaydelight-Festzeltsause im Wasenwirt-Festzelt darf nicht fehlen. Bereits seit 35 Jahren garantiert die Gaydelight die beste Party auf dem Festplatz Cannstatter Wasen. Für die passende Musik sorgt zum einen die Stimmungskapelle „Die Grafenberger“ mit ihren Festzelt-Gassenhauern, zum anderen das Team der SWR3-DJs mit Gay-Classics und Partyhits. Bis zu 4.000 Personen feiern hier gemeinsam, und wer einen garantierten Sitzplatz möchte, sollte sich im Voraus einen Tisch über die Wasenwirt-Website reservieren. Einfache Eintrittstickets gibt’s beim Wasenwirt-Büro auf dem Festplatz oder beim Gaydelight-Tag ab 17 Uhr am Festzelt-Eingang. Dann heißt es: die Maßkrüge gestemmt, denn ein Teil des Maßbier-Umsatzes fließt an den CSD Stuttgart. Wenn gegen 23 Uhr die Lichter im Festzelt ausgehen, ist die Party noch lange nicht um, denn im Anschluss zieht man weiter zum schicken Aer-Club zur After-Festzeltsause, hier wird mit House-Tunes bis zum Morgen weitergefeiert. Holla!

10.5., Festzelt Wasenwirt, Cannstatter Wasen, Stuttgart, 18 – 23 Uhr, Carry-on-Party ab 23 Uhr im Aer, Club, Büchsenstr. 10, Tischreservierungen im Festzelt über www.wasenwirt.de, mehr Infos über www.gaydelight.de