Gaydelight – Die Festzelt-Party

Feiern bis sich die Bierzeltbänke biegen: Das geht schon seit langem nicht mehr nur beim Münchener Oktoberfest! Die Gaydelight-Party ist der beste Beweis: Seit 17 Jahren tobt die schwul-lesbische Party anlässlich des Cannstatter Wasen-Volksfests im Festzelt „Zum Wasenwirt“ und ist erfolgreicher denn je! In diesem Jahr bringen die Stimmungsband „Die Grafenberger“ und der SWR3-DJ Royal die Laune im Zelt auf Hochtouren, der Flirtfaktor ist immens und spätestens beim Überraschungs-Liveact tanzen alle auf den Bänken!

Die Gaydelight-Party bietet natürlich immer auch Anlass für Treffen verschiedener Community-Gruppen; zum Beispiel feiern die Stuttgarter Bären hier gemeinsam, und auch für den LC Stuttgart ist die Gaydelight der Auftakt für das Maitreffen-Wochenende, zum dem Lederkerle aus ganz Deutschland erwartet werden. Die Gaydelight markiert außerdem den Start in Stuttgarts CSD-Saison – in alter Tradition geht ein Euro pro verkaufter Maß Bier an den CSD Verein.

Zum kompletten Gaydelight-Erlebnis gehört immer auch die Carry-on-Party: Das Festzelt knipst zwar um 23 Uhr die Lichter aus, Weitergefeiert wird aber trotzdem im edlen aer Club, wo ab 23 Uhr DJ Ricardo Ruhga die Decks übernimmt und zum heißen Tanz unter flirrenden LED-Effekten lädt. So startet man gleich hervorragend in den Mai!

4.5., Festzelt Zum Wasenwirt, Cannstatter Wasen, Stuttgart, 18 Uhr

ab 23 Uhr Carry-on-Party im aer, Büchsenstr. 10, Stuttgart, www.gaydelight.de

Das Mannheimer Café Klatsch bietet wieder eine Bustour zur Gaydelight – mehr Infos über www.facebook.com/CafeKlatschMA