Galileo Sauna: Ostern XXL

Das Team der Galileo Sauna bläst zur Hasenjagd und lädt am langen Oster-Wochenende zu einem extralangen Saunavergnügen: Start ist Gründonnerstag, der 29.3., und Karfreitag, der 30.3., mit jeweils einer extralangen Saunanacht von 13 bis 8 Uhr. Ab Oster-Samstag, dem 31.3., ist die Sauna von 13 Uhr durchgehend bis Dienstag, 3.4. um 1 Uhr, geöffnet – 60 Stunden Galileo nonstop sind neuer Rekord! Wellnesshasen kommen am Karfreitag zwischen 20 und 23 Uhr sowie am Ostersonntag zwischen 16 und 19 Uhr mit tollen Aufgüssen zur vollen Stunde auf ihre Kosten. Österliches Eiersuchen war noch nie zuvor so angenehm!

29.3. – 3.4., Galileo Sauna, O7 20, Mannheim, www.galileo-sauna.de