Galileo No Limits Night X-Mas Special

× Erweitern Foto: Galileo City Sauna Galileo Sauna

Auch wenn die Mannheimer Galileo Sauna niemals mit ihren extra langen Öffnungszeiten geizt: An Heiligabend bleibt die Sauna geschlossen. Als „Entschädigung“ gibt’s gleich zwei Specials: Am 23.12. zunächst eine extralange Nachtsauna von 13 Uhr bis 8 Uhr am nächsten Morgen. Ab dem ersten Weihnachtsfeiertag folgt dann eine satte No Limits Night in der X-Mas Edition: Vom 25.12. ab 13 Uhr bis 27.12. um 1 Uhr morgens ist die Galileo Sauna durchgehend geöffnet. Das sind bis zu 36 Stunden Saunaspaß am Stück – an Silvester wird das sogar noch einmal überboten mit einem No Limits Marathon vom 31.12. bis 2.1. durchgehenden Öffnungszeiten. Da bleibt keine Zeit für Winterblues!

23.12., extralange Saunanacht von 13 – 8 Uhr, 24.12., geschlossen, 25.12. ab 13 Uhr bis 27.12. 1 Uhr durchgehend No Limits Night X-Mas Edition, 31.12. ab 13 Uhr bis 2.1.2018 1 Uhr durchgehend, Galileo Sauna, O7 20, Mannheim, www.galileo-sauna.de