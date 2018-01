× Erweitern Foto: Stay Music Fries before Guys

Für die bi-monatliche Partyreihe „Freis before guys“ hat das Stay-Team drei Knaller-DJs engagiert: The Black Madonna steuert ihren energetischen Mix aus House, Techno und Disco bei, Paramida ihre intelligent-groovenden House-Sounds und Samuel Gieben setzt noch einen obendrauf. Come early – wenn voll ist, ist voll!

27.1., Robert Johnson, Nordring 131, Offenbach, 22 Uhr, Infos über Facebook