Fries before Guys

Die Gays-and-Friends-Party im Robert Johnson startet nach kurzer Sommerpause in die neue Saison und hat sensationelle Gäste eingeladen: Aus San Francisco kommen die DJs Jason Kending und Jackie House vom Kollektiv Honey Soundsystem, einem kreativen Pool aus DJs, Musikern, Performern und Designern. Ihre geschmackssichere Musikauswahl und phantasievollen Partys sind inzwischen weit über ihre Heimatstadt hinaus bekannt – pure underground house music! „XXY“ ist der Name des Club-Konzepts des Dresdener DJs Albrecht Wassermann, das auch emanzipatorisch-feministische Ideen, Diversity und gender politics vereint. Als Dritter im Bunde ist der Brandenburger DJ Prosumer am Start, der es musikalisch mit in Detroit verwurzeltem Techno etwas härter angeht.

16.9., Robert Johnson, Nordring 131, Frankfurt, 23:59 Uhr, www.facebook.com/FriesBeforeGuys