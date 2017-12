× Erweitern Foto: GDJ, pixabay.com Flashback

Zurück in die Zukunft? Zumindest zurück in die Zukunft, wie man sie sich in den 1980ern vorgestellt hat: Mr Biró und DJ-Kollegin Leo.Part starten am zweiten Weihnachtsfeiertag ihre neue Partyreihe „Flashback“ im Silbergold. Auf der Playlist stehen 80er Elektronika und House, natürlich alles extrem tanzbar und euphorisch. Happy Flashback!

16.12., Silbergold, Heiligkreuzgasse 22, Frankfurt, 23:59 Uhr, www.silbergold-club.org