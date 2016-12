Cafe Solo

Das Café Solo lässt sich vom südlichen Flair inspirieren und verspricht ein Weihnachtswochenende der anderen Art. An Heiligabend kann man das ab 15 Uhr erleben, und auch an den beiden Feiertagen gibt es Kaffee, Tratsch und Kuchen, am 25.12. ab 18 Uhr, am 26.12. ab 15 Uhr.

Café Solo, U4 15 – 16, Mannheim, www.solomannheim.com