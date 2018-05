Feiern Open Air: Die Regenbogenarea

× Erweitern Foto: Wango Wäldchestag Wäldchestag

Die Freiluft-Saison wird in diesem Jahr von der Regenbogen-Area zum langen Pfingstwochenende und dem Frankfurter Wäldchestag eröffnet. Bereits zum 12. Mal von der Xtremeties-Crew organisiert, kündigen sich hier vier volle Tage mit Party, Spaß und Live-Musik an. Auf dem fast 2.400 Quadratmeter großen Areal finden sich neben der Live-Bühne auch ein riesiges Partyzelt und jede Menge Kulinarisches. Die Sause startet jeweils um 12 Uhr mit dem Frühschoppen und Musik, im Anschluss gibt’s Samstag bis Montag die beliebte Karaoke mit Dennis J.. Von 18 bis 21 Uhr spielen Live-Bands: Zum Beispiel gibt „Klangfabrik“ am Samstagabend sein Regenbogenarea-Debut, am Sonntag kommt Helena Marion Scholz mit ihrer Frauen-Band „Die Wilden Hilden“ und am Montagabend bringt die Kästels-Band ein Teresa-Tribute.

× Erweitern Foto: www.djhildegard.de DJ Hildegard

Die Partydecks versprechen ebenfalls Stimmung pur: Mit dabei sind das Pure-DJ-Team am Samstag, sonntags DJ Hildegard und DJ Mama, am Montag kocht DJ Thunderpussy mit Ibiza- und Tropical-House die Stimmung hoch und Lana Delicious feiert am Dienstag mit der „Best Music from 1978 – 2018“. Auf ins Wäldchen!

19. – 22.5., Regenbogen-Area beim Wäldchestag, Am Oberforsthaus 5, Frankfurt, Sa und So 12 – 1 Uhr, Mo und Di 12 – 24 Uhr, www.facebook.com/RegenbogenareaFrankfurt/