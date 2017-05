ESC in Frankfurt

× Erweitern Foto: Walter Gloeckle ESC - Levina Levina tritt für Deutschland an!

Was gibt es schöneres, als den Eurovision Song Contest zusammen mit Käse-Igel, Chips-Schüssel und einem kühlen Getränk zu verfolgen? Wer sein Wohnzimmer nicht zur Public-Viewing-Area umfunktionieren will, kann in den Szenekneipen feiern. Linda zeigt am ESC-Samstag, dem 13.5., den kompletten Contest aus Kiew als Projektion – spätestens bei Levinas Auftritt fliegen hier die Bierrosetten tief! Apropos tief: Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, kann die Übertragungen im Switchboard wahrnehmen; hier werden auch die beiden Halbfinale am 9. und 11.5. live gezeigt, bevor das große Finale am 13.5. steigt. Der Eurovision Fanclub trifft sich hier übrigens zum Fachsimpeln an allen drei Terminen. Und im Theatrallalla gestalten Bäppi La Belle und Stefan Pescheck alias Eva Longgloria unter dem Titel „Ne Show fer Kiev“ sogar eine komplette Show rund um die Live-Übertragung des ESC.

9., 11. und 13.5., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20 Uhr, www.switchboard-ffm.de

13.5., Schwejk, Schäfergasse 20, Frankfurt, 20 Uhr, www.schwejk-frankfurt.de

13.5., Theatrallalla, Große Friedberger Landstr. 296, Frankfurt, 20 Uhr, www.theatrallalla.de