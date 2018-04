Ein Jahr Rainbowparty Wetzlar

× Erweitern Foto: Rainbowparty Rainbowparty MirkoChristian

Party-on in Mittelhessen: Am 14.4. feiert die Rainbowparty in Wetzlar ihren einjährigen Geburtstag. Hinter der Party in der Event Werkstatt Wetzlar stecken Christian Stanke und Mirko Meyer. Wir haben beide zur Geburtstagssause interviewt.

Wie kam’s zur Rainbowparty? Wie seid ihr zusammengekommen und was hat euch motiviert, die Party ins Leben zu rufen?

Christian: Wir sind schon seit Jahren befreundet, und leider hatten wir in der Umgebung keinen wirklichen Ort mehr wo wir gescheit feiern konnten ohne weit zu fahren. Da kamen wir auf dem langen Heimweg von einer Party spontan auf die Idee, eine eigene Partyreihe für die Szene zu starten.

Welche Art Location ist die „Event Werkstatt Wetzlar“?

Mirko: Die Event Werkstatt ist eine Location, in der eigentlich große Bühnenkulissen für große Stars gebaut werden, wie zum Beispiel DJ Bobo, Mario Barth oder Andrea Berg. Da dort auch schon regelmäßig verschiedene Veranstaltungen stattgefunden haben, hat es sich angeboten, die angrenzende Halle auch für unsere Partyreihe zu nutzen. Die Halle hat durch die viele dort verbaute Deko vom Kulissenbau der Stars einen einzigartigen Charme und verfügt über eine moderne Ton- und Lichtanlage.

Welche Connections bestehen zum CSD Mittelhessen? Zum letzten CSD gab es ja die erste Regenbogenparty ...

Christian: Ich bin nebenbei DJ und habe seit drei Jahren auf dem CSD Mittelhessen aufgelegt. Für mich ist es wichtig, solche Organisationen zu unterstützen und für die Rechte der Homosexuellen zu kämpfen. Daher ist auch dieses Jahr am 23. Juni unsere Rainbowparty zum ersten Mal die offizielle CSD Party.

Wie kann man sich als „Städter“ die Szene Mittelhessen vorstellen?

Mirko: Es wird immer einfacher auf dem Land und in der Öffentlichkeit zu zeigen dass man homosexuell ist. Aber leider gibt es in der Gegend nicht wirklich eine Szene zum Ausgehen, die nächste wäre in Frankfurt. Die Szene Mittelhessen ist zwar sehr klein, aber das gibt auf den Partys eine einzigartige Atmosphäre, weil Gäste sogar von weither anreisen.

Was erwartet die Gäste zum Einjährigen?

Christian und Mirko: Zum Einjährigen setzen wir einen oben drauf, unter anderem wird sich unser Resident DJ Marquez aus Köln seinen Turntable mit DJ BJordan aus Wetzlar teilen. Electra Pain begrüßt unsere Gäste mit einem Welcome Free Shot, dazu wird sie über den Abend unsere Gäste mit Süßigkeiten versorgen und gemeinsam mit unseren Gästen abtanzen. Wir reduzieren die Getränkepreise, so gibt es unteranderem den Vodka-E für nur 2 Euro, weitere Getränkespecials werden am Abend bekannt gegeben. Spezielle Lichteffekte werden verbaut und Electra Pain wird eine Birthday Show performen.

Nachts laden wir unsere Gäste auch alle nochmal auf einen Birthday Free Shot ein, um gemeinsam anzustoßen auf ein weiteres erfolgreiches Jahr der Rainbowparty in Wetzlar.

Das schreibt Electra Pain über die Rainbow Party

Die Rainbow Party liegt mir sehr am Herzen! Sie wird jedes Mal mit viel Liebe und Herzblut organisiert, und das spürt man. Jeder ist willkommen, egal ob schwul, lesbisch, bi, hetero, Trans, Drag und so weiter. Alle kommen zum Feiern zusammen und man fühlt sich sofort wohl in dieser familiären Atmosphäre. Die Musikauswahl gefällt mir auch, denn sie ist abwechslungsreich und zieht jeden früher oder später auf die Tanzfläche. Hervorheben möchte ich noch die günstigen und fairen Preise, denn diese sind leider selten heutzutage.

Die Location ist der absolute Knaller! Überall steht Bühnendeko von DJ Bobos Konzerten, und dadurch ist die Location speziell und einzigartig. Man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, und es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken. Ungewöhnlich ist auch die große und professionelle Bühne, auf der ich wahnsinnig gerne performe. Die Location ist technisch auf dem neuesten Stand und neben diversen Lichteffekten ist sogar Kunstschnee möglich. Jede Party ist immer wieder ein echtes Erlebnis und ich freue mich sehr, ein Teil davon zu sein!

14.4., Event Werkstatt, Dillfeld 3, Wetzlar, 22 Uhr, www.facebook.com/rainbowwetzlar/