Ein Jahr Hall of Love

Foto: www.hall-of-love.com HallOfLove

Fein fein: Die im Februar letzten Jahres gestartete Partyreihe „Hall of Love“ mit Resident-DJ CHRIS WACUP bescherte bereits bei ihrer Premiere ein volles Party-Haus – das hat sich bislang fortgesetzt und so ist die Hall of Love zum tollen Treff für die queere Partycrowd geworden. Am 10.2. gibt’s das erste Geburtstagsfest, zu dem neben CHRIS WACUP auch andere Gast-DJs für Ekstase auf dem Floor sorgen werden. Gratulation!

10.2., halle02, Zollhofgarten 2, Heidelberg, 23 Uhr, www.hall-of-love.com