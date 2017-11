Ein Jahr bluebar

× Erweitern Foto: bluebar bluebar

Jubiläum in der Alten Gasse: Vor einem Jahr wurde aus der ehemaligen Babylon Bar die neue bluebar. Betreiber Patrick gab den Räumen mit einem groß angelegten Umbau einen ganz neuen Touch: Mit DJ-Pult, kleiner Bühne, Dancefloor, satter Anlage und Lichteffekten avancierte die bluebar schnell zum beliebten Klub-Hangout der Party-Crowd. „Ich wollte diesen Ort vor allem mit Musik assoziiert wissen“, meint Patrick über seine Ideen. „Am Wochenende sollte House und Elektro laufen, unter der Woche gemischte Dancefloorsounds. Und das hat so auch sehr gut funktioniert“, so Patrick weiter. „Meine Vision für die bluebar war außerdem, einen Platz zu schaffen, wo jeder er selbst sein kann. Egal wer du bist oder was du tust – du bist willkommen, Hauptsache du hast gute Laune“, lacht Patrick. Dass die bluebar damit auch Heteros anspricht, passt genau in seine Vorstellungen: „Ich finde das spannend, wenn sich die Szenen mischen. Wir müssen unsere Türen eben auch in die andere Richtung öffnen – natürlich immer mit gegenseitigem Respekt, da sind wir sehr konsequent. Das war am Anfang schon etwas Arbeit, aber mit meinem Team und den Türstehern haben wir das gut hinbekommen“.

Am Wochenende ist die bluebar für ihre After-Hour-Partys bekannt – und so wird auch der Geburtstags-Bash vom 1. bis 2.12. gefeiert. Mit Steve K, Optimica, Baba Music, Nicolay Mihailov und Matt Ricksen sind gleich fünf exzellente DJs am Start. Eine gute Gelegenheit, die erst kürzlich umgebaute Theke standesgemäß einzuweihen: „Wir haben den Überbau entfernt und am Ende des neuen Marmortresens kann man nun wie auf einer Bühne tanzen“, meint Patrick. „Da die Drags die Bühne mit der Tanzstange quasi fest belegt haben, musste ich mir ja was für die Jungs einfallen lassen“, meint Patrick schmunzelnd. Happy Birthday – and party on!

1. und 2.12., bluebar, Alte Gasse 34, Frankfurt, 21 Uhr, www.facebook.com/bluebarffm