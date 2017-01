DRAG-WEEKEND IM CLB

clb

Am dritten Januarwochenende fliegen im clb die Zöpfe – im wahrsten Sinne des Wortes: Denn Freitag und Samstag stehen die glamourösesten Drag-Queens des Rhein-Main-Gebiets im Fokus.

Am 20.1. lässt zunächst Babsi Heart alias Zauberbabsi mit ihrer Show „Hammer-Heart“ ihren Zauberstab auf der Showbühne im clb Club kreisen. In der clb Lounge im Erdgeschoss mischt Jessica Walker währenddessen die Bälle beim „Bombay Bingo Bash“ und verlost Preise an diejenigen, die zuerst fünf Zahlen in einer Reihe auf ihren Bingo-Sheet streichen können.

Am Samstag geht’s dann mit geballter Drag-Power weiter: Bei „Meet the Queens“ stellen sich die 12 Halb-Finalistinnen der „Diva Deluxe 2017“-Wahl erstmals live dem Publikum vor; ein toller Warm-Up für den größten hessischen Drag-Contest, dessen Finale am 11.3. im Velvet Club steigt. Im clb führt Drag-Mama Phyllis Fox durch den Abend der Diven. Lasst Glitter sprechen!

20. und 21.1., clb, Bleichstr. 38, Frankfurt, www.clb-ffm.de