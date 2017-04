DRAG-ALARM BEI MILK’N’CREAM

× Erweitern Foto: greenshoot Milk'n'Cream Miss Delicious

Charts, Pop, R’n’B und Hip-Hop – das ist der Mixed-Sound der Milk’n’Cream-Party! Im April gibt’s ein Special mit DJane Miss Delicous aus Köln. Die brasilianische Dragqueen ist keine Unbekannte in Frankfurt, hat sie doch schon so einige Dancefloors und Outdoorfeste in Mainhattan aufgemischt. Ihre Sets sind DJ-Arbeit und performance zugleich. Zusammen mit Jessica Walker, die sich ums Hosting der Gäste kümmert, knallt die April-Milk’n’Cream mit echter Drag-Power! Erste Sahne!

8.4., Circus, Bleichstr. 46, Frankfurt, 23 Uhr, www.milkncream.de