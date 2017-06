× Erweitern Foto: Momo Al Wahesh Diva Royal Jeruza Miller

Diva Royal heißt die erfolgreiche Live-Show-Reihe in der Bermuda Bar, zu der Drag Pianistin Jeruza Miller im Juni wieder ihre Bühnenpartnerin Amanda Paris Kayne eingeladen hat.

Klaviermelodien und Lieder von Klassik über Jazz und Blues bis Pop stehen auf den Notenblättern, und die beiden Divas werden daraus wieder einen ganz besonderen Abend kreieren. Bermuda Bar-Chef Jens freut sich über Drags, Queens und andere Gäste in Fummel und fantasievollen Outfits, denn dafür ist Diva Royal gemacht! Das Diva Royal-Spektakel in der Bermuda Bar steigt im Juni unmittelbar im Anschluss an den Opening-Abend des Sommerfests der AIDS-Hilfe – eine fulminante Nacht!

10.6., Bermuda Bar, Alte Gasse 33, Frankfurt, Showstart 23:59 Uhr, www.facebook.com/bermudabarfrankfurt/