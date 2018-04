× Erweitern Foto: Festhalle Hausmann Patrick Hausmann

Am 9.4. ist es wieder soweit: Die Festhalle Hausmann ruft zum bunten Festzeltabend „Rosa Montag“ auf der Dippemess. Wir haben Macher Patrick Hausmann zum Interview getroffen!

× Erweitern Foto: Festhalle Hausmann RosaMontag Festzelt

Der Rosa Montag auf der Dippemess gehört inzwischen zum festen Partyfahrplan in Frankfurt; wie ist es zum Event gekommen?

Das Festzelt auf der Dippemess betreiben wir nun schon mehr als 30 Jahren, außer einer kurzen Unterbrechung. Schon vor knapp 20 Jahren gab es das Thema Travestie auf der Bühne. Als mein Vater bemerkte, dass das mit einem abendfüllenden Programm noch besser ankommt, wurde der Rosa Montag ins Leben gerufen, und den gibt es jetzt schon mehr als 15 Jahre.

× Erweitern Foto: Pink Tigers RosaMontag Pink Tigers

Live gibt es immer einen bunten Mix von verschiedenen Künstlern, die aus dem gesamten Rhein-Main-Neckar-Gebiet stammen. Wie kommt es zu den Connections und wer wird 2018 dabei sein?

Das Programm setzt sich immer aus dem Thema Comedy und Musik zusammen. Bei den Künstlern versuchen wir immer einen Mix aus regional und überregional zu schaffen. Dieses Jahr haben wir für den Comedy Part wieder Sophie Russel, da sie einfach das Zelt im Griff hat und weiß was die Frankfurter wollen. Neu auf der Bühne sind die Schlager Tanten aus Mannheim, sie werden knapp zwei Stunden lang das Zelt zum Kochen bringen. Das Thema Tanz ist vertreten durch persönliche Verbindungen zur Gardetanz-Truppe Pink Tigers, die mittlerweile schon zum fest zum Rosa Montag gehört, ebenso wie der nordhessische Solo-Gardetänzer Marcel Lipphardt.

× Erweitern Foto: Die Schlagertanten RosaMontag Die Schlagertanten

Kommst Du selber am Abend auch zum Feiern oder bist du eher mit der Orga beschäftigt?

Nein, zum Feiern nicht wirklich, da selbst nach Feierabend noch Dinge erledigt werden müssen. Da freut man sich einfach auf einen Absacker ... oder auch zwei!

9.4., Rosa Montag in der Festhalle Hausmann auf der Dippemess, Ratsweg 12, Frankfurt, 19 Uhr (Küche ab 17 Uhr geöffnet), Gäste in Rosa erhalten bis 19:30 Uhr einen Welcome Drink, Infos und Reservierungen über www.rosa-montag.de