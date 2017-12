× Erweitern Foto: Doris Oberfrank-List & Vladimirs Poplavskis / fotolia inc. Delicious-Nikolaus Image of sexy man wearing santa claus costume, isolated on white

Leckerlies an Weihnachten? Wem nach Pfeffernüssen, saftigen Klößen, Weihnachtsgans, Glühwein und Tannenbaum der Sinn nach anderen Leckereien steht, der kann sich in diesem Jahr wieder auf die Delicious X-Mas Edition freuen: Hier stehen am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags die Zeichen auf Party und vor allem auf Flirt. Für die Weihnachtsausgabe wechselt die Delicious-Party die Location und feiert am 25.12. im schmucken, villaartigen „Le Panther“. Das Gebäude des ehemaligen Klubs „Odeon“ in der Anlage an der Seilerstraße mitten in der City wurde entkernt und saniert und ist zum wahren Schmuckstück geworden: Mit exquisiter Soundanlage, toller Lightshow und zwei Dancefloors. Die werden bei der Delicious zu einem Pop- und Mixed-Music-Floor sowie zu einem House-Floor, dazu kommen Live-Acts und eine stimmungsvolle Deko. Tickets gibt’s im Vorverkauf tagsüber bei Revier4 (Peterstr. 2) und Smile’Up (Darmstädter Landstr. 46), abends auch in der Metropol Sauna (Große Friedberger Str. 7 – 11) oder über die Website. Vielleicht auch ein tolles Weihnachtsgeschenk?

25.12., Le Panther, Seilerstr. 34, Frankfurt, 23 Uhr, www.delicious-party.de