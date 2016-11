DARMSTADT • BARTY PARTY

Barty Party

Nie um ein Motto verlegen ist die Darmstädter „Schrill und Laut“-Party: Erschrocken stellte man fest, dass es mit sinkenden Herbst-Temperaturen besonders im Gesicht um die Oberlippe herum schnell kalt wird. Das soll nicht sein, und damit war das Motto der November-Edition geboren: Die Barty-Party feiert Gesichtsbehaarung in jeglicher Form – von schmalen Dandy-Bärtchen über den Pornobalken bis hin zur Oberlippenbürste ist alles erlaubt, egal ob Echthaar oder Kokosfaser. Für tanzbare Musik sorgt DemBambiSeiMudder, und Gastgeberin Rosa Opossum hat eine umfangreiche Prostatavorsorge unter den Gästen angekündigt. Watch out for the Drag with the rubber-gloves.

18.11., Schlosskeller, Marktplatz 15, Darmstadt, 22 Uhr, www.facebook.com/schrillundlaut