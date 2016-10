DARKSESSION MAINZ

Darksession

Alle, die beim Sex etwas härter zupacken, können sich die „Darksession“ in der Mainzer Bluepointsauna im Kalender anstreichen. Sie findet alle drei Monate statt und ist der Treff verschiedener Gayromeo-Fetischgruppen, deren Namen die Action ganz gut beschreiben: Slave-For-Master, Uniforn-Action, Jeans-Fucking, Mask-Friday, Yellowboottopmz, Skinpowerday, Fetischnight, Bikernight und Fist-Night. Das Treffen startet am 15.10. und 18 Uhr und endet am 16.10. um 22 Uhr. Vor Ort gibt es viele Spielmöglichkeiten wie Slings, Schaukeln und verschiedene Käfige, auf Wunsch kann am Sonntagmorgen ein Frühstück dazu gebucht werden. Die Gäste kommen aus ganz Deutschland und den benachbarten Euroländern.

15. – 16.10., Bluepointsauna, Frauenlobstr. 14, Mainz, 18 Uhr, www.bluepointsauna.de, Infos zu den teilnehmenden Gruppen über www.gayromeo.com