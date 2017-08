CSD Rhein-Neckar: Die Partys

× Erweitern Foto: alphamales.com CSD Rhein-Neckar

11.8. FREITAG; MEN2 und CSD Mega Gaywerk im MS Connexion

Mit gleich zwei Partys begleitet das MS Connexion das CSD Rhein-Neckar-Wochenende. Los geht’s am Freitag, dem 11.8., mit der Men-only-Sause „Men2“, zu der ausschließlich Kerle im MS Connexion und der Jail’s Bar zu Progressive- und Circuit-House cruisen und tanzen. Am Samstag, dem 12.8., folgt mit dem „Mega CSD Gaywerk“ die offizielle Abschlussparty des CSD Rhein-Neckar: Vier Dancefloors, neun DJs und insgesamt sieben Areas zum Feiern, Flirten und Cruisen. Als DJs sind unter anderen mit dabei: Berry E. aus Hamburg, Miss Lana Delicious und Alejandro Alvarez aus Köln sowie die Lokal-Matadoren E*Star, G-Sun und Bakerman aus Mannheim. Freuen kann man sich außerdem auf die extragroße Outdoorarea mit Grill und Barbecue sowie auf den Erwachsenenspielplatz im Jail’s! Die offizielle CSD-Afterhour mit freiem Eintritt für Gaywerk-Gäste steigt übrigens ab 6 Uhr mit dem Ponyclub in der Disco Zwei.

11.8., Men2 – men only und 12.8., Mega CSD Gaywerk, MS Connexion, Angelstr. 33, Mannheim, jeweils ab 22 Uhr, www.facebook.com/Gaywerk/

11.8. – 13.8. FREITAG – SONNTAG; Café Klatsch im Regenbogen

Zum CSD Rhein-Neckar geht’s natürlich auch im Klatsch das ganze Wochenende hoch her: Am Freitag startet man mit Dolo, Stoffel und dem Klatsch-Team beim „Gay Pride Warm Up“ ab 18 Uhr, Samstag lädt das Klatsch-Team ab 16 Uhr zum „Gay Pride Special“ nach der Demo-Parade und am Sonntag zum entspannten „After Gay Pride Sunday Chill“ ab 16 Uhr mit Kaffee und Kuchen.

11. – 13.8., Café Klatsch, Hebelstr. 3, Mannheim, www.facebook.com/CafeKlatschMA

11.8. FREITAG; Boat of Love

Das Rosanellis musste leider schließen, aber wie Chef Marc versprochen hat, wird es weiterhin die tollen „Boat of Love“-Partys geben. Am CSD-Wochenende steigt die nächste Bootspartie, mit dabei sind Cèline Bouvier, Madame Gordin Rouge und DJ Blondi, es gibt einen Überraschungsact und natürlich die Rosellis-Bar an Bord.

11.8., Anlegestelle Kurpfalzbrücke, Mannheim, Boarding 19:30 Uhr, Abfahrt 20:30 Uhr, www.facebook.com/boatoflove/

12.8. SAMSTAG; CSD im Ponyclub

Der schnuckelige Ponyclub in der Disco Zwei wartet mit einer extralangen Partynacht am CSD-Samstag auf: Los geht’s mit dem „CSD Special“ ab 23 Uhr auf zwei Dancefloors mit den DJanes Mo (Pop und Charts) und Miss Thunderpussy (House und Techno). Ab 6 Uhr morgens startet dann die Ponyclub Afterhour, die mit einer extra Portion Electro, House und Techno für einen fulminanten Sonntagmorgen sorgen wird. Alle Gäste des Mega CSD Gaywerk haben natürlich freien Eintritt zur Afterhour!

12.8., Disco Zwei, T6 14, Mannheim, 23 Uhr, www.facebook.com/Ponyclub.Mannheim/

12.8. SAMSTAG; Café Solo: CSD Party Deluxe

Eines ist bekannt: Im Café Solo kann richtig gefeiert werden! Und so darf eine wilde Partynacht am CSD Wochenende natürlich nicht fehlen! Unter dem Motto „CSD Party Deluxe“ heizt DJ SunFlower musikalisch mächtig ein – hoch die Gläser! Happy Pride!

12.8., Café Solo, U4 15 – 16, Mannheim, 20 Uhr, www.facebook.com/SoloMannheim