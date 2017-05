CSD Gießen – Das Warmup

× Erweitern Foto: uschi dreiucker / pixelio.de Einhornparty

Am 26.8. steigt der CSD Gießen, und schon jetzt starten eine Reihe von Veranstaltungen, die auf das große Community-Event hinarbeiten. Wiederbelebt wurde zum Beispiel das beliebte „Belami-Bingo“, das seit der Schließung der Gießener Szene-Bar Belami nicht mehr stattfand. Nach der erfolgreichen Reanimierung in neuer Location im März findet der nächste Bingo-Abend am 17.5. mit Mr. Belamingo im „Sowieso“ statt. Der Abend wird erneut zu Gunsten des CSD Gießen veranstaltet. Einen weiteren Termin im Mai sollte man sich merken: Am 20.5. steigt die nächste „Einhornparty“ mit Djane Maryme im MUK Gießen; auch hier geht der Gewinn des Abends an den CSD Verein.

17.5., Bingo im Sowieso, Liebigstr. 21, Gießen, 20 Uhr

20.5., Einhornparty, MUK, An der Automeile 14, Gießen, 22 Uhr, mehr Infos über www.facebook.com/csdGiessen und www.csd.giessen.de