CSD Frankfurt: Die Partys

Foto: sky project CSD Club 78 Club 78 CSD-Special

14.7. FREITAG; Club 78 CSD-Special

Der Club 78 darf beim CSD-Party-Wochenende nicht fehlen und ist traditionell die heiße Party am CSD-Freitag. Auf den zwei Floors des Velvet Clubs gibt es die besten Hits der 80er bis heute – auf der Haupttanzfläche, angerichtet von Resident-DJ Dirk Vox, wird zu Dance-Classics der vergangenen Jahrzehnte und ausgewählten Hits von heute getanzt. Im Basement-Klub mischen DJane Meggie und Kriss Tuffer die neuesten Dance- und Charthits mit bekannten Klassikern im Remix. Unser Tipp: Tickets im Vorverkauf sichern: Im Hotroy Store (Vilbeler Str. 34) oder in der Metropol Sauna (Große Friedberger Str. 7 – 11) oder über die Club 78-Website.

14.7., Velvet, Weißfrauenstr. 12, Frankfurt, 22 Uhr, www.club78.de

Foto: www.djane-kaery.de CSD Xtremeties Les Dance der Xtremeties-Crew, unter anderen mit DJane Käry

14.7. FREITAG; Xtremeties: Les Dance zum CSD

Die Xtremeties-Ladies lassen es zum Auftakt am CSD-Freitag richtig krachen: Im Nachtleben, direkt an der Konstablerwache, steigt die Party auf zwei Ebenen samt Outdoorbereich. Live on Stage sind Franca Morgano mit Italo-Pop und Ela Querfeld mit Deutsch-Pop am Start, im Nachtleben-Café heizt DJane Kary mit elektronischen Beats ein, und im Basement springt die Crowd zum Mix aus Pop, Disco, Charts, Classics und Dance House von DJane Polybell aus Berlin. Einlass ab 18 Jahren!

14.7., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 22 Uhr, www.xtremeties.de

Foto: Mr Biró CSD Frankfurt: Vertigo Vertigo mit DJ Mr Biró und Leo.Part

14.7. FREITAG: Vertigo CSD-Special

Mr. Biró und Co-DJane Leo.Part läuten mit einer kräftigen Portion Alternative, Indie, Rock, Pop und Electro das CSD-Partywochenende für die Indie-Kids ein. Biró und LeoPart sind mit einem Power-Set übrigens auch am CSD-Samstag als DJ-Team auf der CSD-Bühne zu hören.

14.7., Silbergold, Heiligkreuzgasse 22, Frankfurt, 23:59 Uhr, www.facebook.com/vertigo

Foto: sky project CSD Frankfurt: Delicious Welcome to the Pleasure-Dome: Delicious im Gibson

15.7., SAMSTAG: Delicious

Schon das diesjährige Motto „Welcome to the Pleasuredome“ macht klar, dass sich die Delicious-Party zu einer der heißesten Partys am CSD-Wochenende entwickelt hat! Mit Live-Surprise-Acts, jeder Menge geiler Stimmung und einer feier- wie flirtfreudigen Partycrowd geht’s beim Delicious-CSD-Special zur Sache! Nicht verpassen sollte man die Glamour-Show von Kat Moore, die mit Soul-Stimme und glamourösem Auftritt für absolute Partystimmung sorgen wird. An den DJ-Decks lässt das Dream-Team der „Pure“-Party Mark Hartmann und Cihan Akar sowie Gibson-Resident Oliver Roventa mit satten Housebeats und pumpenden Dancetracks keine Wünsche offen. Tickets für die ultimative CSD-Sause gibt’s im Vorverkauf im Hotroy Store (Vilbeler Str. 34) oder in der Metropol Sauna (Große Friedberger Str. 7 – 11) oder über die Delicious-Website.

15.7., Gibson, Zeil 85 – 93, Frankfurt, 22 Uhr, www.delicious-party.de

Foto: privat CSD Frankfurt: Atomic Atomic-Party unter anderem mit DJ Marco Ward

15.7. SAMSTAG: Atomic

Zum CSD verdoppelt sich die Atomic-Party: Für das Special am CSD-Samstag gibt es zwei Floors zum Tanzen und Liebhaben – und das bereits ab 21 Uhr! Im Basement gibt’s Indie-Power vom DJ-Team Marco Ward und Pol, der Café-Floor im Erdgeschoss knallt mit Girlpower: Die Berlinerinnen Sony Straight und trust.the.girl wippen hier zu Deep-House, Dance, Charts und R’n’B. Stay wild!

15.7., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 21 Uhr, www.facebook.com/AtomicFFM/

Foto: Takedown CSD Frankfurt: Men's Club Im clb legt das Duo Takedown auf

15.7. SAMSTAG: Men’s Club V

Das schmucke Szene-Wohnzimmer clb lädt am CSD-Samstag im Basement-Club zum coolen „Men’s Club“. Das DJ Duo Takedown liefert knackige House- und Electro-Beats für die Tanzfläche. Für einen lässigen Hangout im Freien sollte man den tollen Sommergarten des clb nicht verpassen!

15.7., clb, Bleichstr. 38, Frankfurt, 23:30 Uhr, www.clb-ffm.de

Foto: DJ Kanun CSD Frankfurt: Gay Oriental Gay-Oriental-Party mit DJ Kanun

15.7. SAMSTAG: Gay Oriental CSD-Special

Orientalische Beats treffen auf westliche R’n’B-Grooves, Balkan-Pop auf Vocal-House, Tarkan tanzt mit Beyonce, Usher flirtet mit Gülsen: Der geschmackvolle Mix von DJ Kanun Yildirim verbindet musikalisch Orient und Okzident und macht die Gay Oriental Night einzigartig in Frankfurt. Auch zum CSD ist eine fröhlich-flirtende und vor allem schweißtreibende Nacht auf der Tanzfläche angesagt!

15.7., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.1001orientalnight.de

Foto: Vladans / Fotolia Inc CSD Frankfurt: Locker Room Sportswear-Party „Locker Room"

16.7. SONNTAG: Locker Room

Jungs, Männer und Kerle in glänzenden Sporthosen, knappen Tanktops und coolen Sneakern? Der erst kürzlich renovierte Klub Roederberg (ex O25) ist die Location für die lässige Sportswear Party „Locker Room“ am CSD-Sonntag. Mit Outdoorbereich, Darkroom und Raucherlounge gibt’s hier alles, was das Männerherz begehrt. Für den knackigen Sound sorgt DJ Marcel Perez mit einem perfekten Mix aus Underground und Circuit, gespickt mit Progressive- und Tribal-Elementen und energiegeladenen Elektro-Tracks. For gay men and their friends!

16.7., Roederberg, Ostparkstr. 25, Frankfurt, 17:30 – 1 Uhr, www.facebook.com/LockerRoomFFM

Foto: www.chriswacup.de CSD Frankfurt: Closing Party CSD-Closing-Party mit DJ Chris Wacup

16.7. SONNTAG: CSD Closing Party

Auch eine schöne, neue Tradition des CSD Frankfurt: Am Sonntagabend, wenn Showbühne, Festplatz und die Infostraße Basar der Vielfalt schließen, gibt’s im Anschluss eine offizielle CSD-Closing-Party. Veranstaltet wird die Sause in diesem Jahr von Frankfurts upcoming DJ Chris Wacup. Weiterfeiern, weitertanzen, weiterflirten – so endet der CSD bunt und lustig!

16.7., Travolta, Brönnerstr. 17, Frankfurt, 21 Uhr, www.facebook.com/csdfrankfurt