Indie-Pop, Alternative, Brit-Pop, Gothic, Shoegaze, New Wave, No Wave und Cold Wave oder Manchester Rave: DJ Pol und barbecute björn haben ihre Plattensammlung durchforstet und die besten Indie- und Pop-Perlen der letzten 40 Jahre versammelt. Angefangen vom schroffen Punk der Sex Pistols und der Ramones, über den treibenden Indie-Beat der Stone Roses, Feedback-Orgien mit The Jesus & Mary Chain bis Nerd-Inde von Cherry Glazerr und electro-Pop von Robyn oder Beth Ditto: Ein Abend mit bekannten, verschollenen, vergessenen, epochalen, wegeweisenden und hysterischen Hits aus allen Bereichen des Indie-Pop!

13.5., Yachtklub, Alte Brücke, Deutschherrnufer, Frankfurt, 22 Uhr, Crash!