CLUB 78 – 90’S SPECIAL

Club 78 Union Halle

Frankfurts beliebteste Retro-Party, der Club 78, startet mit einem satten 90er-Special in die Herbstsaison – das bedeutet Dance-Classics non-stop von vier verschiedenen DJs auf zwei Floors. Auf dem großen Floor startet Resident-DJ Dirk Vox mit Musik aus allen Club 78-Jahrzehnten. Im Anschluss konzentriert sich der Club 78-Neuzugang DJ Lexx auf den musikalischen Ritt durch die Hits der 1990er und wird alle Genres zu einem gelungenen Partysoundtrack zusammenbauen.

Auf dem zweiten Floor bringt DJ barbecute björn als Warm-up House und alternative Grooves aus dem Zeitalter der elektronischen Tanzmusik. Abgelöst wird er vom zweiten Club 78-Neuzugang DJ Kriss Tuffer. Bekannt von der Mannheimer Himbeer-Party wird er zu später Stunde die besten Dancetracks aller Zeiten präsentieren – Charts, die neuesten Dancefloor-Kracher und Klassiker im Remix. Get up and move your Body!

1.10., Union Halle, Hanauer Landstr. 188, Frankfurt, 22 Uhr, Tickets im VVK bei Hotroy (Vilbeler Str. 34), in der Metropol Sauna (Große Friedberger Str. 7 – 11), in der Bar Halo (Alte Gasse 26) oder über www.club78.de