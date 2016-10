CLB: LIVE-VOCALS UND JESSiS BINGO

clb

Frankfurts coole Szenebar startet in die Herbstsaison: Am Wochenende des 21. und 22.10. gibt’s gleich zwei neue Abende. Miss Jessica Walker startet am 21.10. die neue Reihe „Bombay Bingo-Bash“, die ab sofort jeden dritten Freitag im Monat in der Bar des clb steigt. Jessica lässt die Kugeln rollen, bei Bombay-Gin-Drinks kreuzt man sein Bingo-Kärtchen an – süß, und der Eintritt ist frei! Tags drauf lädt DJ Chris Wacup im clb Club zur neuen Partyreihe „Klang Keller“; eine Party, die Pop, House und R’n’B mit Live-Vocals verbindet. Sehr urban!

21.10. Jessica Walkers Bombay Bingo Bash ab 21 Uhr, 22.10. Klang Keller ab 23 Uhr, clb, Bleichstr. 38, Frankfurt, www.clb-ffm.de