CLB CLUB- UND BARNIGHTS

clb

Zwei Partys steigen im November im Basement des clb: Am 5.11. lädt DJ Cihan Akar zur „Strange Love“, seinem schnuckeligen Electro-Mix für „extraordinary Lovers“; Miss Phyllis Fox wird denen mit Drinks, Rat und Tat zur Seite stehen. Am 19.11. lautet das Moto „Klang Keller“, dann stehen die musikalischen Zeichen auf Party-Beats mit Pop, House und R’n’B. Die Clubnights starten jeweils um 23 Uhr, als Warm-Up ist ein gut gemixter Drink in den Räumen der clb-Bar natürlich immer perfekt.

Nicht vergessen sollte man in diesem Zusammenhang Miss Jessica Walker und Zauberbabsi: Die Walker lässt beim „Bombay Bingo Bash“ am 18.11. ab 21 Uhr im clb-Barbereich die Kugeln rotieren, und für alle Faschingshasen sei Zauberbabsi mit ihrer neuen Magie-Show „Hammer-Heart“ am 11.11. im clb-Basement empfohlen.

clb, Bleichstr. 38, Frankfurt, mehr Infos über www.clb-ffm.de