Boat of Love

Marc Greulich und die Rosanellis-Crew bleiben auch ohne Bar-Heimat aktiv in Mannheim: Am 26.5. locken sie zum ersten Boat of Love 2018, der Mega-Party auf dem Neckar! Die MS Merian ist Gast-Schiff für die wilde Party-Crowd und sticht mit den knackigen Rosanellis-Matrosen in See. Für den coolen Party-Soundtrack sorgt DJ Blondi, und ein Surprise-Act ist auch schon angekündigt. Na denn: Ahoi, Seemänner!

26.5., Anlegestelle Kurpfalzbrücke, Mannheim, Boarding 19:30 Uhr, Abfahrt pünktlich 20:30 Uhr, Rückkehr 23:30 Uhr,www.facebook.com/rosanellisbar/