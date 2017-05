× Erweitern Foto: Rosanellis Boat of Love

Leinen los für Mannheims ultimatives Partyboot: Mit der Rosanellis-Bar an Bord wird die MS Europa für eine Nacht zum „Boat of Love“. DJ Blondie sorgt mit den aktuellsten Beats für Dance-Stimmung auf den Planken, das Rosanellis-Team mixt sensationelle Cocktails und Rosanellis-Chef Marc führt durch das Programm des Abends – das natürlich gespickt ist mit vielen Überraschungen. Madame Gordin Rouge empfängt die Gäste mit einem Welcomedrink – und alle sind dabei! Eine traurige Nachricht gibt es allerdings: Ende Juni muss die Rosanellis Bar schließen – alle Details gibt es in der Juni-Ausgabe des GAB Magazins. Bis dahin wird auf jeden Fall kräftig gefeiert!

27.5., Kurpfalzbrücke, Mannheim, Boarding 19:30 Uhr, Abfahrt 20:30 Uhr, Rückkehr spätestens um Mitternacht, Tickets in der Rosanellis Bar, www.rosanellis.de