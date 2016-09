Billie Ray Martin, Sängerin und DJ, ist eng verbandelt mit dem Frankfurter Yachtklub. Im Juli startete dort ihr Klubabend „Houseboat“, den Madame mit knackigstem House und satten Live-Vocals feiert. Der Sound: Warme Underground-Beats. Am 17.9. folgt Ausgabe zwei, als Gast-DJ ist barbcute björn wieder am Start, der ebenfalls aktuelle wie klassische House-Perlen aufreiht. House music for connoiseurs!

17.9., Yachtklub, Deutschherrnufer 12, Frankfurt, 22 Uhr, www.billieraymartin.com