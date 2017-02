× Erweitern Foto: Metropol Sauna Bi Open

Schwule, Lesben, Bisexuelle, Trans- und Cis-Menschen: An jedem ersten Montag im Monat sind alle eingeladen, in der Metropol Sauna zur Bi Open-Party gemeinsam zu feiern und zu cruisen. Der locker-luftige Soundtrack kommt im Februar von DJ barbecute björn, Bi Open-Gastgeber Michel sorgt zusätzlich mit aromatischen Aufgüssen für die sinnliche Note des Abends. Be open, be sexy!

6.2., Metropol Sauna, Große Friedberger Str. 7 – 11, Frankfurt, 17 – 2 Uhr, www.facebook.com/BiOpen.Sauna