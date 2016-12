Bi Open

Was gibt’s besseres als nach den Feiertagen und Silvesterfesten mal ordentlich auszuspannen? Die Bi Open-Party in der Metropol Sauna am 2. Januar ist somit der erste Termin im neuen Jahr, der Wellness, Wohlbefinden, Party und ein bisschen Prickeln angenehm miteinander verbindet. Die Bi Open Party ist offen für Männer, Frauen und Trans-Menschen jeglicher sexueller Orientierung, man kann Massage-Termine wahrnehmen, spezielle Aufgüsse mit Bi Open-Host Michel genießen und im Bar-Bereich zum Sound von Djane Maryme von den NoA-Partys mitwippen. Easy easy!

2.1., Metropol Sauna, Große Friedberger Str. 7 – 11, Frankfurt, 17 – 2 Uhr, www.facebook.de/BiOpen.Sauna