Bi Open

Am ersten Montag des Monats ist die Metropol Sauna offen für alle: Schwule, Heteros, Männer, Frauen, Bi- und Transsexuelle sind bei der Bi Open-Party eingeladen um einen gemeinsamen und vor allem relaxten Abend zu verbringen. Das klappt seit über einem Jahr ziemlich gut, egal ob beim Plausch an der Bar, beim Cruisen in den Kabinen oder beim Planschen im Whirlpool. Bi Open-Host Michel sorgt mit heißen Aufgüssen für Dampf, DJ barbecute björn für treibenden Rhythmus. Alles im Fluss!

5.12., Metropol Sauna, Große Friedberger Str. 7 – 11, Frankfurt, 17 – 2 Uhr, www.facebook.de/BiOpen.Sauna