Bi Open

Manchmal beneiden Heteros die Schwulen um ihre sexuelle Freizügigkeit. Die Bi Open Party schließt erfolgreich diese Lücke und lädt am ersten Montag jedes Monats in die Metropol Sauna zur Bi Open Party: Hier sind Hetero-Männer wie -Frauen ebenso willkommen wie Bisexuelle, Transleute, Schwule und Lesben. Lockerer Plausch im Barbereich, Cruising im schummerigen Labyrinth, Entspannung mit den stündlichen Aufgüssen von Bi-Open-Macher Michel und ein anregender Musik-Mix von DJane Da Refika schaffen lockere Partystimmung. Be open!

7.11., Metropol Sauna, Große Friedberger Landstr. 7 – 11, Frankfurt, 17 – 2 Uhr, www.facebook.de/BiOpen.Sauna