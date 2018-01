× Erweitern Foto: PinSharp, pixabay.com, gemeinfrei BiOpen

Natürlich hat auch die Bi Open Party den Umzug der Metropol Sauna in die neue Location mitgemacht; weiterhin heißt es an jedem ersten Montag des Monats; Männer, Frauen, Trans*-, Bi- und Homo-Gäste feiern gemeinsam einen relaxten Abend zwischen Lounge, Plausch und Cruising. Die Bi Open-Gastgeber Michel und Bastian sorgen für die Begrüßung und die stündlichen Aufgüsse in der Trockensauna, DJ barbecute björn für den anregenden Groove.

5.2., Metropol Sauna, Konrad-Adenauer-Str. 15 (Zugang über Schwedenkronenplatz am Parkhaus), Frankfurt, 17 – 2 Uhr, www.facebook.com/biopen.sauna/