So fängt das Jahr gut an: Am ersten Januar steigt gleich die erste Bi Open Party 2018. „Open Minded“ ist das Motto der monatlichen Party in der Metropol Sauna. Schwule, Bisexuelle, Lesben und Transleute – alle sind eingeladen, einen Abend ohne Schubladendenken in entspannter Sauna-Atmosphäre zu genießen. Ob mit Handtuch um die Hüfte durch den Sauna- und Cruisingbereich streifen oder in casual Beachwear im Barbereich loungen – bei Bi Open ist’s lässig. Macher Michel kümmert sich um die Aufgüsse, DJane Maryme um den passenden Sound.

1.1., Metropol Sauna, Große Friedberger Str. 7 – 11, Frankfurt, 17 – 2 Uhr, www.facebook.com/BiOpenSauna