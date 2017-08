× Erweitern Foto: Metropol Sauna Bi Open Party

Aufregendes Cruising, die entspannende Wirkung der Saunagänge, ein schneller Flirt und lockere Gespräche an der Bar: Die Möglichkeiten der Schwulensaunen wollte Bastian Zimmermann gerne auch seinem lesbischen, bi- und transsexuellen Freundeskreis zugänglich machen. So entstand vor drei Jahren die erste Bi Open-Party in der Metropol Sauna, ein Ort für open minded people in jederlei Hinsicht. Gast-DJane im August ist Maryme, Bastians Bruder Michel kümmert sich wie immer um wohltuende Saunaaufgüsse, als Geburtstagsspecial gbt’s unter anderem eine Schaumarea.

7.8., Metropol Sauna, Große Friedberger Str. 7 – 11, Frankfurt, 17 – 2 Uhr, www.facebook.de/BiOpen.Sauna