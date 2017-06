× Erweitern Foto: C_Ouvert Bi Open Michel, Host der Bi Open Party

In ihrer fast dreijährigen Geschichte hat die multisexuell angehauchte Bi Open-Saunaparty eine eingeschworene Fangemeinde gewonnen, die monatlich mit viel Freude in die Metropol Sauna zum gemeinsamen Erleben kommt. Egal welche sexuelle Orientierung oder Identität: Bei Bi Open sind alle willkommen. Gastgeber Michel besorgt den nötigen Dampf mit exotischen Aufgüssen in der Sauna, DJ barbecute björn lässt die richtigen Beats vibrieren.

3.7., Metropol Sauna, Große Friedberger Str. 7 – 11, Frankfurt, 17 – 2 Uhr, www.facebook.de/BiOpen.Sauna