BI OPEN SEPTEMBER

Bi Open

Be open minded: Zur Bi Open Party in der Metropolsauna sind jeden ersten Montag im Monat Männer wie Frauen eingeladen, einen relaxten Abend zu verbringen. Egal ob schwul, bi, lesbisch, trans* oder hetero – hier treffen sich Gleichgesinnte.

Die Bi Open-Gastgeber Michel und Bastian sorgt für die Begrüßung und die stündlichen Aufgüsse in der Trockensauna, DJ barbecute björn für den anregenden Soundtrack in der Bar-Lounge und dem Cruising-Bereich.

Zusätzlich bietet die Metropol Sauna am 3.10. ein weiteres Special an: Wer an diesem Tag zwischen 9 und 24 Uhr eine 6er-Karte kauft, bekommt nicht nur den normalen Rabatt „5 zahlen – 6 haben“, sondern obendrein kostenlosen Eintritt für den Saunatag am 3.10.!

3.10., Metropol Sauna, Große Friedberger Str. 7 – 11, Frankfurt, 17 – 2 Uhr, www.facebook.de/Biopen.Sauna, www.metropol-sauna.de