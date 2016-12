BERMUDA BAR IN WEIHNACHTSSTIMMUNG

BermudaBar

Jens und sein Team kümmern sich im Dezember um echte Weihnachtsatmosphäre in der Bermuda Bar. Zum Aufwärmen gibt es den ganzen Monat leckeren, hausgemachten Glühwein. Am 17.12. steigt die X-Mas Edition der „Diva Royal“-Night mit einer tollen Live Show. Am 24.12. sind alle, die nicht unterm Weihnachtsbaum sitzen möchten, herzlich eingeladen, den besonderen Abend in der Bermuda Bar zu verbringen. Eins darf im Dezember natürlich nicht fehlen: Die große Silvesterparty mit Tanz ins neue Jahr und einem kräftigen Mitternachts-Schmaus.

17.12., Bermuda Bar, Alte Gasse 33, Frankfurt, Sonntag, Dienstag und Mittwoch 19 – 2 Uhr, Donnerstag 12 bis 2 Uhr, Freitag und Samstag 12 bis 4 Uhr, www.facebook.com/bermudabarfrankfurt